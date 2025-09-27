LIVE Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una avversaria mai sconfitta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine Paolini e Sofia Kenin, per il match valido per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Pechino, con il livello del percorso dell’azzurra che si alza, e non di poco, ma che comunque vede l’appena campionessa del Mondo con l’Italia favorita per la vittoria.

Dopo aver vinto la seconda BJK Cup di fila con l’Italia, Paolini ha iniziato la sua avventura nello swing cinese. Al primo turno, la numero otto del ranking WTA e numero 1 tra le azzurre, ha affrontato Anastasija Sevastova che non si è dimostrata minimante dello stesso livello di una Paolini davvero in formissima: la toscana ha vinto 2-0 (6-1, 6-3), chiudendo il match in 1 ora e 11 minuti.

Per quanto riguarda il primo turno di Kenin, la statunitense ha affrontato la numero 76 al mondo Paolina Kudermetova grazie ad un 2-0 (6-4, 6-2). L’ottima prova di Kenin, tuttavia, non la rende favorita per la vittoria finale del match, anche se Paolini, da inizio anno ormai, tende ad alternare grandissime prestazioni con disastri totali: la speranza è che la vittoria della BJK Cup possa aver eliminato la possibilità di cali mentali nel corso dei match dalla testa della nostra campionessa azzurra.

Il match tra Paolini e Kenin sarà il terzo in programma nel campo centrale, nel Capital Croup Diamond, con la giornata che inizierà alle 5.00 (orario italiano, in Cina saranno le 11.00): il primo incontro sarà quello tra Flavio Cobolli e Learner Tien, con Coco Gauff che poi scenderà in campo per affrontare Leylah Fernandez. Successivamente toccherà a Paolini! Segui il suo match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!