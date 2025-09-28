LIVE Polonia-Cechia, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: in palio la medaglia di bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale per il bronzo del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Polonia e Cechia. Polacchi nettamente favoriti per salire sul podio. Il Mondiale di pallavolo maschile nelle Filippine si chiude con una sfida inedita e affascinante per il bronzo: Polonia–Cechia. Due percorsi molto diversi si incrociano nella finale per il terzo posto, con i campioni europei e della VNL 2025 costretti a inseguire un podio che per loro ha quasi il sapore amaro della consolazione, e la rivelazione del torneo pronta a coronare una cavalcata inattesa.

La Polonia di Nikola Grbić si è dovuta arrendere nettamente all’Italia (0-3), mostrando le difficoltà di un organico privato della sua stella più esperta, Bartosz Kurek, fermato da un infortunio addominale. Senza il capitano, i biancorossi hanno faticato a trovare continuità in attacco, pur potendo contare sulle giocate di Wilfredo Leon (14 punti contro gli azzurri) e sul contributo dell’opposto Sasak (9). Non sono bastati i tentativi al centro di Kochanowski (5) e Huber (6) per arginare la superiorità azzurra. La regia di Komenda non ha trovato soluzioni efficaci contro il muro e la difesa italiana, e anche i cambi – con Fornal e Semeniuk a intermittenza – non hanno modificato l’inerzia di un match sempre in mano agli avversari. Per i polacchi, che alla vigilia puntavano al titolo, si tratta di un brusco ridimensionamento: la medaglia di bronzo resta un obiettivo da non fallire per non chiudere il torneo con un bilancio deludente.

Sul fronte opposto, la Cechia di Jiri Novak ha vissuto un sogno lungo due settimane, fermatosi solo davanti alla Bulgaria (1-3). I cechi hanno confermato l’identità di squadra solida e combattiva, capace di sorprendere con la vittoria sulla Serbia nella fase a gironi e con l’eliminazione dell’Iran nei quarti. Nella semifinale si sono distinti Lukáš Vašina (17 punti) e Miroslav Galabov (13), affiancati dall’opposto Marek Indra (10). Al centro Klimes (9) e il capitano Zajicek hanno garantito equilibrio, mentre in regia Bartůněk ha gestito con coraggio, pur soffrendo la pressione del servizio bulgaro. La squadra ha lottato su ogni pallone, riuscendo a portare la sfida ai vantaggi in più set, ma ha pagato la differenza di esperienza e il talento straripante di Aleksandar Nikolov, autore di 31 punti.

La finale per il terzo posto diventa così uno scontro tra mondi opposti: da un lato la Polonia, chiamata a salvare la faccia dopo la delusione della semifinale e a dimostrare di essere ancora tra le grandi potenze del volley; dall’altro la Cechia, che ha già scritto una pagina di storia raggiungendo questo traguardo e ora può giocare senza pressioni, con l’obiettivo di un bronzo che varrebbe come un oro. Favoriti restano i polacchi, anche senza Kurek, per profondità di rosa e abitudine a partite di questo livello. Ma la freschezza e l’entusiasmo dei cechi, con l’asse Vašina–Galabov pronto a prendersi ancora una volta la scena, potrebbero rendere questa finale tutt’altro che scontata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale per il bronzo del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Polonia e Cechia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 8.20!