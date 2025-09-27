LIVE MotoGP, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Bagnaia all’attacco dalla pole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 della MotoGP. A Motegi è il momento della gara lunga che offre tanti spunti di interesse: Marc Marquez proverà a chiudere ufficialmente il campionato, il fratello Alex tenterà di impedirglielo, mentre Francesco Bagnaia vorrà raccogliere i frutti di un weekend oltremodo positivo.

Nella giornata di ieri ‘Pecco’ ha dato un importante segnale di vita, mettendo a segno la migliore giornata della sua complicatissima stagione. Nella notte italiana il pilota Ducati ha conquistato una fantastica pole position in 1:42.911 davanti a Joan Mir e Marc Marquez. Il tre volte campione del mondo ha poi dominato la Sprint Race partendo bene e conducendo la gara dal primo all’ultimo istante.

Il leader del Mondiale cercherà di chiudere in bellezza questo campionato. Dopo il secondo posto nella Sprint di ieri l’iberico è padrone del proprio destino per festeggiare già a Motegi e tornare campione del mondo Marc Marquez non dovrà perdere più di 6 punti dal fratello. Alex è invece chiamato alla rimonta dall’ottava casella per riscattare un sabato anonimo e lontano dai migliori.

Il warm-up della MotoGP è previsto per le 2.40, orario italiano, mentre alle 7.00 è in programma la partenza della gara.