LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: duello titanico tra Pogacar ed Evenepoel, Ciccone sogna il podio

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile dei Mondiali 2025 di ciclismo. È giunto il momento più atteso di tutta la rassegna iridata: a Kigali (Ruanda) si assegna il titolo di campione del mondo della categoria elite maschile.

La capitale del Ruanda è il centro di tutta la prova, che nel complesso prevede 267.5 km e 6096 metri di dislivello. Arrivo e partenza sono posti al Kigali Convention Centre con i corridori che affronteranno subito il ‘classico’ circuito con Cote de Kigali Golf (0.8 km all’8.1% di pendenza media e punte al 14%) e Cote de Kimihurura (1.3 km al 6.3%, interamente in pavè e max all’11%). I corridori usciranno poi dal circuito per affrontare Côte de Péage (1,8 km al 5,9%), Mont Kigali (5,9 km al 6,9%, e punte che vanno addirittura al 20%) e del Mur de Kigali (400 m in pavé all’11%) prima di rientrare e fare altre 6 tornate.

Il favorito assoluto è Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates – XRG proverà a sfruttare il percorso durissimo per bissare il successo della passata stagione e mantenere sulle sue spalle la maglia iridata. Il campione uscente vorrà anche prendersi una rivincita dopo l’iconico sorpasso di Remco Evenepoel (Belgio) nel corso della cronometro di settimana scorsa. Il belga è il secondo favorito di questa corsa e proverà a vincere il primo oro in linea.

L’Italia si affida a Giulio Ciccone dopo il forfait di Giulio Pellizzari. L’azzurro della Lidl – Trek parte con l’ambizione di vincere una medaglia, per poi provare a sfruttare ogni situazione favorevole. L’abruzzese potrà contare su Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada, Gianmarco Garofoli e Matteo Sobrero.

La partenza ufficiale della corsa è prevista per le 9.45. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!