LIVE Musetti-Mannarino, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: occasione per consolidare la volata per le Finals

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Adrian Mannarino. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione al momento ferma sull’1-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’italiano Flavio Cobolli e l’americano Learner Tien.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento pechinese a margine della cocente sconfitta rimediata nella finale dell’ATP 250 di Chengdu. Il toscano, mancati due match point, ha ceduto nel tiebreak decisivo al ritrovato cileno Tabilo. Numero 9 delle classifiche mondiali l’italiano è alla ricerca di punti preziosissimi in chiave ATP Finals di Torino. All’esordio ha regolato il bombardiere francese Mpetschi-Perricard.

Dal canto suo Mannarino, trentasettenne di Soisy-sous-Montmorency, arriva a sfidare l’azzurro dopo aver superato a sorpresa il kazako Bublik, fresco vincitore del torneo 250 di Hangzhou. Dall’insiodioso servizio mancino il transalpino ama appoggiarsi sui colpi degli avversari, soprattutto dalla parte di un ottimo rovescio. Molto più ballerino invece il dritto, con il quale regala spesso errori gratuiti.

La sfida di ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Adrian Mannarino sarà il secondo incontro dalle 5.00 sul Court Lotus dopo Rybakina-Lys ed inizierà in ogni caso non prima delle 7.00 italiane. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!