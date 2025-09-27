Atmane sorprende Jannik Sinner portandolo al terzo set con due break consecutivi a zero. Una sorta si impresa che però gli costa troppe energie. Nel parziale decisivo, il n.1 del seeding di Pechino cambia passo e chiude 6-0 approfittando dei crampi del rivale, mostrando nuove variazioni nel suo gioco. Bene Carlos Alcaraz a Tokyo! LIVE alle 14:30 sul canale youtube di OA Sport con una nuova diretta di TennisMania: analisi e commenti sul grande tennis! Iscriviti al canale per non perdere aggiornamenti, risultati e approfondimenti su Sinner, Alcaraz e tutti i protagonisti del circuito ATP. #Sinner #Atmane #Tennis #TennisMania #Alcaraz #Pechino #Tokyo #OASport