Chi sarà il prossimo avversario di Sinner a Pechino? Insidia magiara battura da Sonego e Cobolli

Jannik Sinner affronterà l’ungherese Fabian Marozsan ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino: dopo aver regolato il croato Marin Cilic al debutto sul cemento della capitale cinese, il numero 2 del mondo ha avuto qualche passaggio a vuoto contro il francese Terence Atmane, riuscendo ad avere la meglio al terzo set senza convincere a fondo. Il fuoriclasse altoatesino sarà ora atteso da un rivale sempre insidioso, ma contro cui partirà con i favori del pronostico.

L’appuntamento è per lunedì 29 settembre (l’ordine di gioco verrà definito domani) contro il magiaro, che ha avuto la meglio in due set contro i francesi Benjamin Bonzi e Alexandre Muller. Non si tratta di una novità per Jannik Sinner, che ha incrociato il 25enne di Budapest nella passata stagione: agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle si impose con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-3 sull’erba tedesca. Questa volta si cambierà superficie, ma il campione in carica di Australian Open e Wimbledon gode naturalmente di una maggiore caratura tecnica.

Il 24enne se la dovrà vedere contro il numero 57 del mondo, professionista dal 2017 e allenato da Gyorgy Balazs. Quest’anno ha perso contro Flavio Cobolli al terzo turno del Masters 1000 di Toronto e al primo turno del Masters 1000 di Madrid, contro Lorenzo Sonego al terzo turno degli Australian Open e al primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne, contro Matteo Arnaldi agli ottavi dell’ATP 250 di Ginevra; ha vinto all’esordio al Roland Garros contro Luca Nardi, unico italiano con cui ha prevalso nel tabellone principale dei vari tornei.

Il saldo stagionale è di 23 successi e 22 sconfitte sul circuito ATP, il miglior risultato è la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Monaco. Negli Slam non si è mai spinto oltre il terzo turno (agli Australian Open ne 2024 e nel 2025), nel 2023 balzò agli onori della cronaca per avere sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz (attuale numero 1 del mondo) ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia. Non ha mai giocato finali sul circuito maggiore.