Jannik Sinner: “Ho avuto pause di concentrazione, ci saranno benefici tra due mesi

Jannik Sinner prosegue il proprio cammino nel torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo il francese Terence Atmane in tre set e qualificandosi ai quarti di finale, dove incrocerà l’ungherese Fabian Marozsan. Il fuoriclasse altoatesino non è stato continuo nel proprio gioco, ma è comunque riuscito a piegare il rivale sul cemento della capitale cinese e lunedì 29 settembre tornerà in campo.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro, elogiando anche l’avversario, frenato da un problema fisico nella terza frazione: “Ci sono pochi giocatori come Terence. Ha uno stile di gioco abbastanza unico, poi è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. Oggi ha avuto i crampi nel terzo set ma è molto migliorato da Cincinnati“.

L’azzurro si è poi soffermato su alcuni passaggi a vuoto: “Ho avuto qualche pausa di concentrazione“. Il numero 2 del mondo ha spiegato di aver provato a far qualcosa di diverso e ad aggiungere qualcosa al suo tennis: “Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta, ma più cose riesco ad aggiungere adesso, più saranno i benefici tra un paio di mesi. Essere ai quarti significa molto per me“.