Jannik Sinner non brilla, lascia per strada un set, ma batte Atmane e avanza ai quarti a Pechino

Con qualche difficoltà di troppo, Jannik Sinner stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino. Una prestazione non brillante quella del numero due del mondo, che lascia un set al francese Terence Atmane e chiude alla fine l’incontro in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 6-0 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Un Sinner troppo falloso, un po’ bloccato anche dalla volontà di cambiare qualcosa nel suo gioco e con il servizio che lo ha abbandonato un po’ di volte nel match.

Una serie di passaggi a vuoto decisamente inaspettati nel match, soprattutto nel secondo set. Jannik ha chiuso con il 63% di prime in campo (66% per Atmane), vincendo alla fine il 69% di punti con questo colpo. Sono stati ventidue i vincenti di Sinner, uno in meno del transalpino, che ha commesso 37 errori non forzati contro i 27 dell’italiano.

Subito un game complicato al servizio per Atmane, che si salva ai vantaggi. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel terzo gioco e Sinner se lo procura con un bel attacco in contropiede con discesa a rete. Nel game successivo è il francese ad avere due palle del controbreak, ma sulla prima sbaglia il passante dopo una volée poco efficace di Sinner e poi sulla seconda c’è l’ace dell’azzurro. Nel nono game Sinner si procura due set point, ma su entrambi arriva la prima vincente del transalpino. Nel momento di chiudere, però, Jannik deve affrontare ben tre palle del controbreak, ma riesce ad annullarle tutte. Sinner comunque si prende un soffertissimo decimo game, con l’ace sul secondo set point, concludendo sul 6-4.

Come in occasione del primo set, anche nel secondo il break di Jannik arriva nel terzo game, con l’altoatesino che strappa a zero il servizio al francese. Sembra il colpo di grazie ed invece il match vive un momento del tutto inaspettato. Sinner commette una serie di errori gratuito ed arriva il controbreak a zero del francese. Il copione si ripete nuovamente nel quinto e sesto game. Break a zero di Sinner e clamoroso nuovo controbreak a zero di Atmane, che poi vince anche il successivo game a zero, salendo 4-3. Jannik riesce a sbloccarsi, ma comunque è un Sinner troppo falloso e che fa fatica. Il set sembra comunque scivolare al tie-break ed invece nel dodicesimo game l’italiano commette un paio di brutti errori e concede due set point. Il primo viene annullato da Jannik con il servizio, ma sul secondo Sinner sotterra malamente il dritto e Atmane vince il set per 7-5.

Atmane paga gli sforzi per vincere il secondo set e parte malissimo nel terzo, subendo il break a zero. Finalmente Sinner sembra parzialmente ritrovare un po’ di fiducia e nel terzo game si procura altre tre palle break. Proprio la terza è decisiva, con Jannik che porta il francese all’errore. L’azzurro scappa via sul 4-0 e si mette al scuro. Atmane non ne ha davvero più e comincia ad accusare anche dei crampi fortissimi, subendo un nuovo break e con Sinner che poi chiude sul 6-0, qualificandosi per i quarti di finale.