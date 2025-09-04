Sinner-Auger Aliassime e Alcaraz-Djokovic, US Open 2025: ufficiali gli orari delle semifinali. Dove vederle in tv e streaming

Le due semifinali del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis, vedranno fronteggiarsi dapprima lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il serbo Novak Djokovic e poi Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

Entrambi i match si giocheranno venerdì 5 settembre sull’Arthur Ashe Stadium, anche se saranno preceduti, alle ore 18.00 italiane, dalla finale di doppio femminile tra la ceca Kateřina Siniaková e la statunitense Taylor Townsend e la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe.

Per quel che riguarda le semifinali di singolare maschile, invece, si conosce già l’ordine di gioco: la sfida tra Alcaraz e Djokovic si disputerà non prima delle ore 21.00 italiane, visto il giorno in più di riposo, mentre Sinner ed Auger-Aliassime giocheranno non prima dell’1.00 della notte italiana.

I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Venerdì 5 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane – Finale doppio femminile

Kateřina Siniaková/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 1)-Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 3) – Diretta tv Sky Sport Tennis, SuperTennis HD

Non prima delle ore 21.00 italiane – Prima semifinale singolare maschile

Novak Djokovic (Serbia, 7)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD

Non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre – Seconda semifinale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1)-Felix Auger-Aliassime (Canada, 25) – Diretta tv Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport.