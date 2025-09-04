Nel secondo match serale Jannik Sinner ha fatto la differenza con il servizio: ✅ 7 palle break annullate su 7 ✅ 42 punti vinti su 46 con la prima Il punteggio va un pizzico stretto a Lorenzo Musetti, che ha mostrato lampi di grande tennis, rendendo il match ancora più spettacolare. Ne parliamo insieme a TennisMania, in diretta alle 10 sul canale YouTube di OA Sport. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere analisi, commenti e dibattiti sul tennis!