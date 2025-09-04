Lorenzo Musetti: “Jannik Sinner ti porta ad alzare l’asticella ed andare fuori giri”

Lorenzo Musetti è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta patita nei quarti di finale degli US Open 2025 di tennis nel derby italiano contro Jannik Sinner: il toscano ha analizzato il match sottolineando gli aspetti che gli hanno impedito di rendere al meglio contro il connazionale.

Diversi i fattori che non hanno consentito a Musetti di essere al top: “Sicuramente stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti, dal servizio alla risposta, all’aggressività, al fatto di comandare gli scambi. Mi ero prefissato, come strategia di gioco, di cercare comunque di variare molto le traiettorie, e da lì cercare di dargli fastidio con la variazione in back. Non avevo mai giocato di notte, onestamente credo ci sia parecchia differenza rispetto al giorno, dove comunque la palla salta un po’ di più e riuscivo a dare un po’ più di rotazione, mentre stasera, ovviamente ciò è anche dovuto al merito di Jannik, che è molto opprimente come tipologia di giocatore, ed è una cosa che a me dà fastidio per il mio tipo di gioco. Non sono mai riuscito a trovare la quadra nel gioco che gli potesse dare fastidio, l’ho sempre comunque fatto giocare bene, ed era una cosa che non volevo. Volevo sporcare un po’ il gioco, sicuramente non sono riuscito a farlo, però devo dare tanto merito a Jannik“.

Il toscano comunque non ha rimpianti: “Forse quando ho avuto due palle break di fila potevo rischiare un po’ di più, ha messo due prime, mi sembra, o ha messo una seconda, però ha servito comunque una buonissima seconda alla T, e devo dire che nei momenti difficili ne è sempre uscito da campione. Potevo magari fare qualcosa di più, però non ho questi rimpianti, forse l’unico rimpianto, come dicevo prima, è di non essere riuscito ad ingabbiarlo un po’ nella mia variazione, nel mio gioco, ma non sono riuscito a far saltare tanto la palla, ad avere il comando del gioco, e quindi sicuramente questo ha favorito il suo tipo di gioco, infatti ero sempre un po’ in balia del suo gioco“.

Sinner costringe gli avversari ad andare oltre i propri limiti: “Questa sera non l’ho messo tanto in difficoltà onestamente, sicuramente bisogna servire veramente bene per avere una chance di avere uno scambio, perché il problema maggiore che ho sentito oggi è il fatto che Jannik è veramente opprimente da fondo, ha una profondità incredibile, è solidissimo e concede pochissimo da fondo, quindi ovviamente ti fa alzare i giri. Oggi sento di aver sbagliato anche tanto, però è dovuto al fatto che comunque ti porta ad alzare un po’ l’asticella, e questo ti porta ad andare fuori giri. Sento di poter dire che forse Carlos Alcaraz è l’unico che, in una condizione ottimale, può dargli fastidio in questo momento, poi ovviamente tutto può succedere, però devo dire che sono rimasto abbastanza impressionato stasera da Jannik“.

Musetti è andato in difficoltà sin dal primo set per diversi motivi: “Ho messo pochissime prime, ho accettato molto poco lo scambio, ripeto che sicuramente ho sentito molto questa differenza delle condizioni, poi c’era molta confusione, non sentivo quasi nemmeno il rumore della pallina, non sentivo niente praticamente dal box, e quindi comunque sono dettagli, a cui però poi comunque ti devi un minimo abituare, è una cosa che affronti al momento. Ho provato anche a scendere di un chilo di tensione per sentire magari la palla in un’altra maniera, però è tutta esperienza. Questo non è assolutamente una scusa per l’esito della partita, Jannik ha strameritato ed ovviamente gli auguro, a questo punto di andare a difendere il titolo“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini