Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner su Alcaraz agli US Open: gli scenari per semifinale e finale

Continuano a procedere a braccetto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella classifica virtuale del ranking ATP: lo spagnolo e l’italiano, infatti, hanno guadagnato 800 punti a testa per l’accesso alle semifinali e le distanze tra i due restano invariate.

L’iberico, alla vigilia del penultimo atto, conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria con i punti degli US Open 2024 già decurtati: Alcaraz si attesta a 10340, mentre Sinner insegue a quota 10280. I due potrebbero affrontarsi in finale, ed in quel caso il successo varrebbe anche il numero 1 ATP.

In caso di sconfitta di Alcaraz in semifinale contro Djokovic, al contrario, a Sinner sarà sufficiente il successo contro Auger-Aliassime nel penultimo atto per restare numero 1 del mondo: in tal caso l’azzurro avrebbe 440 punti di vantaggio sullo spagnolo, che diventerebbero 1140 in caso di successo in finale.

RANKING LIVE AL 4 SETTEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 10340 (10840 in caso di finale, 11540 in caso di vittoria)

2 Jannik Sinner 10280 (10780 in caso di finale, 11480 in caso di vittoria)

DISTACCHI POSSIBILI DOPO GLI US OPEN 2025

Distacco con Sinner vincitore ed Alcaraz eliminato in semifinale: +1140 Sinner (11480-10340)

Distacco con Sinner vincitore contro Alcaraz in finale: +640 Sinner (11480-10840)

Distacco con Sinner in finale ed Alcaraz eliminato in semifinale: +440 Sinner (10780-10340)

Distacco con Alcaraz e Sinner eliminati in semifinale: +60 Alcaraz (10340-10280)

Distacco con Alcaraz in finale e Sinner eliminato in semifinale: +560 Alcaraz (10840-10280)

Distacco con Alcaraz vincitore contro Sinner in finale: +760 Alcaraz (11540-10780)

Distacco con Alcaraz vincitore e Sinner eliminato in semifinale: +1260 Alcaraz (11540-10280)