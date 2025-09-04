Quando si gioca Sinner-Auger-Aliassime, US Open 2025: orario esatto, dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner ha staccato il pass per il penultimo atto degli US Open 2025 di tennis, dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime: venerdì 5 settembre si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare maschile ed entrambe le sfide si giocheranno sull’Arthur Ashe Stadium, seppur in due sessioni differenti. La prima scatterà non prima delle ore 21.00, mentre la seconda si giocherà non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre.

Il programma di giornata, invece, verrà aperto alle ore 18.00 italiane dalla finale di doppio femminile tra la ceca Kateřina Siniaková e la statunitense Taylor Townsend e la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe. Per quanto concerne le semifinali di singolare maschile, invece, si conosce già l’ordine di gioco: la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il serbo Novak Djokovic si disputerà alle 21.00, visto il giorno in più di riposo, mentre Sinner ed Auger-Aliassime giocheranno nella notte italiana.

I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su in chiaro su SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Venerdì 5 settembre

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane

Finale doppio femminile: Kateřina Siniaková / Taylor Townsend (Cechia / Stati Uniti, 1) – Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe (Canada / Nuova Zelanda, 3)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Prima semifinale singolare maschile: Novak Djokovic (Serbia, 7) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

Non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre

Seconda semifinale singolare maschile: Jannik Sinner (Italia, 1) – Felix Auger-Aliassime (Canada, 25)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta live testuale: OA Sport.