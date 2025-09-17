LIVE Italia-Ucraina, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: vincere o si torna a casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia si qualifica agli ottavi se… – Cosa cambia per l’Italia la sconfitta contro il Belgio – La presentazione di Italia-Ucraina

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ucraina, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Manila (Filippine) per disputare la terza partita di questa rassegna iridata: dopo il successo ottenuto contro l’Algeria nel match d’esordio e la pesante sconfitta al tie-break contro il Belgio, la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto nel tesissimo confronto contro i gialloblù, capaci di regolare gli africani e di perdere 3-0 contro i Red Dragons.

Si tratta di un autentico spareggio: chi vince chiude il raggruppamento al secondo posto alle spalle del Belgio e si qualifica agli ottavi di finale, chi perde finisce in terza piazza e saluta la rassegna iridata. I Campioni del Mondo in carica si presenteranno con l’acqua alla gola a questa sfida da dentro o fuori, con tanti fantasmi e il concreto rischio di una eliminazione prematura. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno ricompattarsi e trovare il gioco dei giorni migliori per superare un momento difficile.

Serviranno più concretezza in fase offensiva, maggiore continuità di rendimento, più precisione difensiva e un solido meccanismo muro-difesa se si vorrà uscire dalle maglie di un rivale insidioso. Si ripartirà verosimilmente dalla regia di Simone Giannelli, ma l’opposto sarà Yuri Romanò o Kamil Rychlicki? Gli schiacciatori di riferimento saranno Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, con Luca Porro e Francesco Sani pronti a fornire il proprio supporto.

Al centro saranno a disposizione Giovanni Gargiulo, Gianluca Galassi, Simone Anzani e Roberto Russo, mentre il libero sarà Fabio Balaso. Tra le fila dell’Ucraina bisognerà stare attenti al bomber Vasyl Tupchii, ai martelli Dmytro Yanchuk e Illia Kovalov. Il capitano è il centrale Yurii Semeniuk, affiancato in reparto da Maksym Drozd sotto la regia di Vitalii Shchytkov e Yurii Synytsia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Ucraina, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Appuntamento alle ore 15.30 di giovedì 18 settembre, nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi. Buon divertimento a tutti.