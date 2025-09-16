Mondiali volley 2025, la classifica del girone dell’Italia: azzurri a rischio eliminazione!

L’Italia ha perso contro il Belgio nella seconda partita d’esordio ai Mondiali 2025 di volley maschile, cedendo per 3-2 a Manila (Filippine) al cospetto dei Red Dragons. La nostra Nazionale ha rimontato dallo 0-2, ma al tie-break non è riuscita a imprimere il necessario cambio passo e ha dovuto chinare il capo davanti al sestetto trascinato dallo scatenato bomber Ferre Reggers. I Campioni del Mondo sono incappati in un doloroso ko dopo il vittorioso esordio contro l’Algeria e ora sono a rischio eliminazione.

Gli azzurri occupano il secondo posto nella Pool F con una vittoria (4 punti), alle spalle del Belgio (due vittorie, 5 punti) e davanti all’Ucraina (una vittoria, 3 punti) e all’Algeria (0 vittorie, 0 punti). Le prime due classificate si qualificheranno agli ottavi di finale: il Belgio ha già ipotecato il primo posto, visto che non dovrebbe avere problemi a sconfiggere gli americani nell’ultimo incontro, ed è già ammesso di diritto alla fase a eliminazione diretta.

Italia e Ucraina si contenderanno la seconda piazza e il passaggio del turno nello scontro diretto in programma giovedì 18 settembre (ore 15.30). Per ottavi e quarti di finale sono previsti gli incroci con la Pool C, dove Francia, Argentina e Corea del Sud si stanno garantendo la promozione. Di seguito la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali 2025 di volley maschile.

CLASSIFICA GIRONE ITALIA MONDIALI VOLLEY 2025

1. Belgio 2 vittorie (5 punti, 6-2 il conto set, 1.136 il quoziente punti)

2. Italia 1 vittoria (4 punti, 5-3 il conto set, 1.131 il quoziente punti)

3. Ucraina 1 vittoria (3 punti, 3-3 il conto set, 1.130 il quoziente punti)

4. Algeria 0 vittorie (0 punti, 0-6 il conto set, 0.613 il quoziente punti)