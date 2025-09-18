Pagelle Italia-Ucraina 3-0 volley: Bottolo si scatena, Michieletto ritrovato, Giannelli si riscatta

PAGELLE ITALIA-UCRAINA 3-0

Giovedì 18 settembre

Mattia Bottolo, 8: disputa una partita eccellente. Si rivela di gran lunga il miglior terminale degli azzurri, come racconta il 44,44% di efficienza in attacco. Cresce in ricezione rispetto alla partita con il Belgio e realizza anche un ace. Deve però ancora prendere le giuste misure a muro.

Alessandro Michieletto, 7,5: se gioca come sa, per l’Italia cambia tutto. Nel primo parziale era apparso ancora ingolfato, come se le tossine della precedente sconfitta non fossero ancora state smaltite. Poi, a partire dalla metà del secondo set, ha finalmente ritrovato smalto, iniziando a mettere a terra palloni con continuità. Chiude da miglior realizzatore azzurro con 13 punti, con un muro.

Simone Giannelli, 7: reazione d’orgoglio dopo la scialba prestazione contro il Belgio. Anche lui, come Michieletto, ritrova fiducia gradualmente solo a partire dal secondo parziale. E il gioco degli azzurri torna immediatamente più fluido. Importante il suo apporto in battuta, mette a segno 2 ace.

Yuri Romanò, 7: non sempre continuo in attacco, ma di sicuro in decisa crescita rispetto alla precedente apparizione. Chiede e ottiene tanto dal suo attacco in parallela. 11 punti, di cui 1 ace e 1 muro. De Giorgi lo considera il titolare di questa squadra: anche oggi lo ha confermato al suo posto, relegando in panchina Kamil Rychlicki. Le gerarchie, in questo senso, appaiono ben delineate.

Roberto Russo, 6,5: tra i centrali azzurri è quello con il potenziale maggiore in attacco, e oggi lo ha dimostrato. Se ritrova ulteriore brillantezza e colpo d’occhio anche a muro, allora diventerà un valore aggiunto nel prosieguo del torneo.

Giovannimaria Gargiulo, 6,5: in attacco fa fatica a realizzare con continuità, ma è fondamentale con il suo servizio flottante, in particolare con una serie che indirizza in maniera decisiva il secondo set.

Fabio Balaso, 6,5: oggi più solido in ricezione, mentre in difesa può e deve dare di più.