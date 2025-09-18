Cosa cambia per l’Italia con l’eliminazione della Francia ai Mondiali di volley: c’è lo scenario per una rivincita

L’inattesa eliminazione della Francia ha sconvolto i Mondiali 2025 di volley maschile: i Campioni Olimpici di Parigi 2024 saliranno sull’aereo di ritorno con grande anticipo rispetto alle attese della vigilia, salutando Manila già al termine della fase a gironi. I Galletti avevano incominciato la loro avventura nelle Filippine con un facile successo contro la poco quotata Corea del Sud, ma poi hanno perso al tie-break contro la Finlandia e l’Argentina, non riuscendo a concretizzare le proprie rimonte.

Il prematuro addio della compagine transalpina cambia anche gli scenari per l’Italia in questa rassegna iridata. La nostra Nazionale ha battuto l’Ucraina nello scontro diretto di oggi pomeriggio (ore 15.30) e si è qualificata agli ottavi di finale, ma ora non sarà tenuta al temuto incrocio con la Francia. Gli azzurri hanno concluso la Pool F al secondo posto alle spalle del Belgio e se la dovranno vedere contro l’Argentina, prima nel gruppo C.

Il testa a testa con l’Albiceleste di Luciano De Cecco sarà molto ostico e insidioso, ma la formazione sudamericana non sarà imbattibile per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi. In caso di successo contro i giustizieri della Francia, l’Italia affronterà ai quarti di finale la vincente del confronto tra il Belgio (primo nella Pool F) e la Finlandia (seconda nella Pool C). Simone Giannelli e compagni avrebbero l’opportunità di una rivincita contro i Red Dragons, che nella fase a gironi hanno prevalso per 3-2 nello scontro diretto.

TABELLONE ITALIA AI MONDIALI DI VOLLEY

Ottavi di finale: vs Argentina

Quarti di finale: vs vincente Belgio-Finlandia