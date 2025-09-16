Cosa cambia per l’Italia dopo la sconfitta col Belgio: lo spettro dell’eliminazione e lo spauracchio Francia agli ottavi

L’Italia ha perso contro il Belgio per 3-2, incappando nella prima sconfitta ai Mondiali 2025 di volley maschile: dopo l’abbordabile esordio contro la modesta Algeria, la nostra Nazionale si è arenata al primo ostacolo impegnativo della trasferta nelle Filippine, cedendo al tie-break dopo aver recuperato da 0-2. Il sestetto guidato in panchina da coach Emanuele Zanini e in campo dall’immarcabile Ferre Reggers ha messo alle corde gli azzurri e ha conquistato un successo di lusso, che dà un volto nuovo alla spedizione tricolore.

Cosa cambia per l’Italia dopo la sconfitta contro il Belgio? Nei fatti i ragazzi del CT Fefé De Giorgi non possono più ambire al primo posto nel girone. Il Belgio si trova in testa con 2 successi (4 punti), l’Italia è seconda con una vittoria (4 punti), l’Ucraina è terza con un’affermazione (3 punti) e l’Algeria è al palo (0 punti). L’ultima giornata, in programma giovedì 18 settembre, prevede Belgio-Algeria e Italia-Ucraina.

I Red Dragons non avranno particolari problemi a battere gli africani e si meriteranno il primato nella Pool F. Possiamo tranquillamente affermare che lo scontro diretto tra i Campioni del Mondo e i gialloblù sarà una sfida da dentro o fuori: chi lo vincerà si qualificherà agli ottavi di finale da seconda classificata alle spalle del Belgio, chi lo perde dovrà fare le valigie. L’Italia sarà dunque obbligata a vincere per proseguire la propria avventura a Manila.

Lo spettro eliminazione è concreto, anche se sulla carta l’Ucraina, travolta dal Belgio per 3-0, dovrebbe essere inferiore a Simone Giannelli e compagni. Guardare più in là sembra ottimistico vista la situazione complicata, ma è legittimo pensare a un eventuale ottavo di finale: ci sarebbe l’incrocio contro la prima classificata della Pool C.

Quel gruppo è stato stravolto dalla sconfitta della Francia al tie-break contro la Finlandia e dunque l’attuale classifica recita: Argentina al comando con 2 vittorie (5 punti), la Francia insegue con un successo (4 punti), la Finlandia è terza con un’affermazione (3 punti), mentre la Corea del Sud è ultima con 0 punti. L’ultima giornata prevede Argentina-Francia e Finlandia-Corea del Sud.

Se la Francia vincerà lo scontro diretto per 3-0 o 3-1 sarà sicuramente prima e sarebbe l’avversaria dell’Italia. Se i Galletti dovessero imporsi al tie-break e la Finlandia dovesse avere la meglio per 3-0, allora le due squadre sarebbero appaiate per numero di vittorie, punti e quoziente set e dunque il primo posto verrebbe deciso dal quoziente punti. Se i Campioni Olimpici di Parigi 2024 dovessero perdere, allora l’Argentina sarebbe prima e sarebbe l’avversaria dell’Italia, mentre la Francia si salverebbe soltanto in caso di concomitante sconfitta della Finlandia.