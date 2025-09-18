Brasile eliminato ai gironi dei Mondiali volley! Shock clamoroso, giù dal podio dopo 23 anni. Cechia e Serbia in festa

Il Brasile è stato clamorosamente eliminato ai Mondiali 2025 di volley maschile. Dopo la Francia, che si era presentata a Manila da Campionessa Olimpia di Parigi 2024 e che è stata estromessa da Finlandia e Argentina, arriva un altro colpo di scena in chiusura della fase a gironi della rassegna iridata: una delle grandi favorite della vigilia saluta le Filippine prima della fase a eliminazione diretta.

I verdeoro sono stati travolti a sorpresa dalla Serbia nella nottata italiana, crollando con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-22). Il primo ko subito nella manifestazione, dopo il successo per 3-1 sulla Cina e quello per 3-0 sulla Cechia, si è rivelato decisivo per la compagine sudamericana, costretta a fare le valigie con largo anticipo rispetto alle aspettative della vigilia.

Il Brasile ha tifato la Cina, sperando che gli asiatici strappassero un set alla Cechia per riuscire a proseguire la propria avventura. La formazione europea è però stata implacabile e ha chiuso i conti per 3-0 (26-24; 25-19; 25-18), regalando un nuovo scossone alla competizione più importante della stagione. I verdeoro salivano sul podio iridato ininterrottamente da più di vent’anni: tre titoli consecutivi (2002, 2006, 2010), due finali perse contro la Polonia nel 2014 e nel 2018, il bronzo nel 2022.

La Serbia ha concluso la Pool H al primo posto (due vittorie, 6 punti, 6-3 il conto set, 1.078 nel quoziente punti), precedendo così la Cechia (due vittorie, 6 punti, 6-3 il conto set, 1.005 nel quoziente punti) e il Brasile (due vittorie, 6 punti, 6-4 il conto set, 1.073 il quoziente punti). Alla resa dei conti è risultato decisivo il set che i sudamericani hanno perso contro la poco quotata Cina: senza quel passo falso avrebbero chiuso al primo posto per quoziente punti.

Quello spicchio di tabellone ha assunto una fisionomia inattesa: la Serbia incrocerà l’Iran e la Cechia affronterà la Tunisia, le due vincenti si sfideranno nei quarti di finale per meritarsi la semifinale contro chi avrà la meglio nella sezione che prevede USA-Slovenia e Bulgaria-Portogallo.