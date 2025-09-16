Volley, l’Italia si qualifica agli ottavi dei Mondiali se… Le combinazioni necessarie e la prossima avversaria

L’Italia ha una sola possibilità per qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: battere l’Ucraina nello scontro diretto che andrà in scena giovedì 18 settembre (ore 15.30). Gli azzurri sono obbligati a vincere la prossima partita se vorranno proseguire la loro avventura a Manila (Filippine), in caso di scivolone contro i gialloblù saranno costretti a fare le valigie e ad abdicare, dopo aver conquistato il titolo iridato tre anni fa in Polonia.

La classifica della Pool F è la seguente, alla vigilia dell’ultima giornata in terra asiatica: Belgio due vittorie (5 punti), Italia una vittoria (4 punti), Ucraina una vittoria (3 punti), Algeria 0 vittorie (0 punti). All’appello mancano due incontri: Belgio-Algeria e, appunto, Italia-Ucraina. I Red Dragons non avranno problemi a regolare la modesta compagine africana e a chiudere il raggruppamento al primo posto (sono comunque già certi dell’approdo alla fase a eliminazione diretta), dunque le altre due squadre si contenderanno la seconda piazza.

Quali sarebbero gli incroci agli eventuali ottavi di finale? Dall’altra parte della rete ci sarà la prima classificata della Pool C, la cui situazione è la seguente: Argentina al comando con 2 vittorie (5 punti), la Francia insegue con un successo (4 punti), la Finlandia è terza con un’affermazione (3 punti), mentre la Corea del Sud è ultima con 0 punti. L’ultima giornata prevede Argentina-Francia e Finlandia-Corea del Sud, dunque si possono già fare dei conti.

Se la Francia vincerà lo scontro diretto per 3-0 o 3-1 sarà sicuramente prima e sarebbe l’avversaria dell’Italia. Se i Galletti dovessero imporsi al tie-break e la Finlandia dovesse avere la meglio per 3-0, allora le due squadre sarebbero appaiate per numero di vittorie, punti e quoziente set e dunque il primo posto verrebbe deciso dal quoziente punti. Se i Campioni Olimpici di Parigi 2024 dovessero perdere, allora l’Argentina sarebbe prima e sarebbe l’avversaria dell’Italia, mentre la Francia si salverebbe soltanto in caso di concomitante sconfitta della Finlandia.

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DEI MONDIALI SE…