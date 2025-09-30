LIVE Inter-Slavia Praga, Champions League calcio in DIRETTA: partita da vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter – Slavia Praga, partita della fase a gruppi di Champions League.

I milanesi affrontano, dopo la vittoria per 0-2 in casa dell’Ajax con doppietta di Thuram, i cechi a San Siro che arrivano, invece, alla 2a di Champions, dopo il pareggio in casa con il Bodo Glimt per 2-2. Una partita, quella di stasera, che non deve trarre in inganno i neroazzurri ma che deve, senza alcun dubbio, deve essere vinta per poter mettere punti in saccoccia in vista delle future partite.

Si tratta solamente della 3a volta che i due team si affrontano. I due precedenti risalgono alla fase a gironi della stagione 2019/20. In quell’occasione, l’Inter pareggiò 1-1 a San Siro nella gara inaugurale grazie al gol di Barella e vinse 3-1 a Praga grazie a una doppietta di Lautaro Martínez e a un gol di Romelu Lukaku. Gli ospiti, tuttavia, allenati da Jindřich Trpišovský, hanno vinto il campionato l’anno scorso e, ad oggi, sono secondi a 24 punti ad un solo punto dalla capolista Sparta Praga. 7 i gol subiti dai cechi e 21 le reti segnate.

Sarà interessante capire come Mr Chivu affronterà tatticamente il secondo appuntamento di Champions League. Se all’andata era stato costretto a scendere in campo con Esposito al fianco di Thuram, questa sera Lautaro Martinez sarà della partita quasi sicuramente. Spazio anche ai soliti titolarissimi in mezzo al campo Chalanoglu, Mkhitaryan e Barella per dare spazio, probabilmente, a qualche cambio nel finale.

Questa sera l’appuntamento è fissato per le 21:00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match, con aggiornamenti in diretta e cronaca minuto per minuto. A questa sera!