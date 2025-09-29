Dove vedere in tv Villareal-Juventus, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Siamo pronti per alzare il sipario sugli incontri valevoli per la seconda giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra nel vivo e, nel corso delle prossime serate, metterà in palio altri punti pesanti in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Come accaduto un anno fa le partite saranno otto prima di eventuali spareggi per l’approdo agli ottavi di finale, per le compagini che non avranno stacco il pass per la qualificazione diretta.

Nel caso della Juventus, il secondo impegno di questa stagione si disputerà in casa del Villareal, nella serata di mercoledì primo ottobre alle ore 21.00. Si tratterà subito di un match di capitale importanza per la compagine allenata da mister Igor Tudor. Dopo il rocambolesco pareggio interno dell’esordio (4-4 contro il Borussia Dortmund) sarà fondamentale trovare la vittoria in Spagna per rilanciarsi in classifica.

Dall’altra parte, tuttavia, gli spagnoli sono reduci dalla beffarda sconfitta del primo turno contro il Tottenham, causata da un autogol, e spingeranno sul fattore campo per ottenere un risultato positivo. In poche parole, per i bianconeri, saranno 90 minuti di pesantezza indicibile, in vista poi dei prossimi impegni, tra i quali la durissima trasferta in casa del Real Madrid.

Come seguire il match in tv? Villareal-Juventus si potrà seguire in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. Non sono previste dirette né su Sky né in chiaro. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Mercoledì primo ottobre

Ore 21.00 Villareal-Juventus – diretta in streaming su Amazon Prime Video

PROGRAMMA VILLAREAL-JUVENTUS: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: non prevista

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Diretta Live Testuale: OA Sport