Dove vedere in tv Inter-Slavia praga, Champions League calcio: orario, programma, streaming
L’Inter di Christian Chivu ha superato la trasferta di Cagliari imponendosi 1-2 e ora non vede l’ora di tornare in campo per la seconda partita stagionale della “Fase Campionato” della Champions League 2025-2026.
I nerazzurri, dopo essersi imposti ad Amsterdam per 0-2 contro l’Ajax, attendono – questa volta in casa – i cechi dello Slavia Praga, che all’esordio nella massima competizione calcistica europea sono riusciti a impattare per 2-2 contro i norvegesi del Bodo Glimt.
Vedremo cosa succederà a San Siro: Lautaro Martinez e soci favoriti dai pronostici, ma lo Slavia Praga non è un avversario da sottovalutare per i vicecampioni d’Europa.
Il calcio d’inizio del match fra Inter e Slavia Praga è previsto per martedì 30 settembre alle ore 21.00, allo Stadio San Siro di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e in diretta streaming NOW e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento.
PROGRAMMA INTER-SLAVIA PRAGA CHAMPIONS LEAGUE
Martedì 30 settembre – 2a giornata Champions League 2025-2026
Ore 21.00 Inter-Slavia Praga – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252
DOVE VEDERE INTER-SLAVIA PRAGA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252
Diretta streaming: NOW e Sky Go
Diretta Live testuale: OA Sport