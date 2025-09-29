Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Si torna nuovamente in campo per il secondo turno della League Phase di Champions League, ultimo impegno prima della prossima sosta che lascerà spazio all’attività delle nazionali. Nel programma dei match che animeranno la due giorni di gare del principale torneo continentale per club figura anche una sfida di sicura interesse. Il Napoli, reduce dalla sconfitta subita all’esordio in casa del Manchester City, affronta lo Sporting Lisbona. La partita si giocherà allo stadio Maradona, il fischio d’inizio è previsto mercoledì 1 ottobre alle ore 21:00.

I partenopei hanno bisogno di capitalizzare le partite tra le mura amiche per alimentare le proprie possibilità di passaggio del turno. Superare la prima fase è indispensabile per tenere fede alla voglia di recitare un ruolo da protagonista nell’attuale edizione della Champions League. Nessuna partita può essere scontata sul piano del risultato prima che si sia disputata. Il bottino pieno nei prossimi incroci interni costituirebbe un viatico importante nella corsa verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

All’esordio nel torneo i portoghesi hanno travolto 4-1 la formazione kazaka del Kairat Almaty,. L’undici allenato da Rui Borges vanta un bilancio di sei vittorie e una sconfitta in campionato, l’unico ko è arrivato contro la capolista Porto, ed occupa, al momento, la seconda posizione in classifica. Nell’ultimo turno i lusitani hanno superato 1-0 in trasferta l’Estoril.

La partita tra Napoli e Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, emittente che di riferimento del grande calcio continentale. I canali prescelti sono Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire il match in streaming su NOW e SkyGO, mentre OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO NAPOLI-SPORTING LISBONA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Mercoledì 1 ottobre

Ore 21.00 Napoli-Sporting Lisbona diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

