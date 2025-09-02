Errani/Paolini irrompono in semifinale agli US Open 2025: prosegue la rincorsa al n.1!

Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in semifinale nel tabellone di doppio femminile agli US Open 2025 di tennis: le azzurre, accreditate della seconda testa di serie, regolano nei quarti la coppia numero 7 del seeding, composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs, sconfitte con lo score di 6-1 7-6 (5) in un’ora e tre quarti di gioco. Domani, nel penultimo atto, le campionesse olimpiche fronteggeranno la coppia numero 3 del tabellone, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.

Nel primo set non c’è storia: l’unico sussulto per le azzurre arriva proprio in avvio, con Errani e Paolini che finiscono sotto 0-40, ma infilano 5 punti e si salvano. Dall’1-1, però la coppia italiana dilaga: break ai vantaggi del quarto game ed a trenta nel sesto, concretizzando le uniche due palle break avute a disposizione. L’epilogo è rapido ed arriva sul 6-1 dopo mezz’ora.

Nella seconda frazione, invece, la musica cambia: sono le azzurre in avvio a mancare tre palle break consecutive dallo 0-40, ed una quarta ai vantaggi. Il canovaccio si ripete nel terzo game, ma dallo 0-40 la terza occasione è quella buona per la coppia italiana per scappare sul 2-1. In un lungo quarto game, però, alla seconda opportunità, Muhammad e Schuurs ottengono il controbreak e poi tengono la battuta per il 3-2.

Se il quarto gioco era stato lungo, il sesto è infinito: dopo venti punti la statunitense e la neerlandese scappano sul 4-2. Immediato controbreak delle azzurre, che accorciano sul 3-4, ma nell’ottavo gioco la coppia italiana cede nuovamente la battuta, mandando le avversarie a servire per il set. Dal 3-5, però, le azzurre piazzano un parziale di 12 punti a 4 che le porta sul 6-5 con il servizio a disposizione.

Muhammad e Schuurs, però, non mollano, ed allora si va al tiebreak: i primi quattro punti sono vinti tutti in risposta e quindi l’equilibrio non si spezza. Le coppie procedono a braccetto fino al 4-4, poi c’è uno scambio di minibreak che vale il 5-5. Lo spunto vincente, però, è di Errani e Paolini, che vincono gli ultimi due punti giocati e volano in semifinale sul 7-5 dopo un’ora ed un quarto di gioco.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 84 punti contro i 69 delle avversarie, grazie anche a 32 vincenti e soli 15 gratuiti, mentre il computo per la statunitense e la neerlandese è di 27-10. La coppia italiana sfrutta 6 delle 12 palle break avute a disposizione e ne cancella 8 delle 12 concesse alle rivali.