US Open 2025, Naomi Osaka allontana il ritiro: “Ho solo voglia di divertirmi. Mai pensato di smettere”

Gli US Open 2025 hanno segnato una rinascita per Naomi Osaka, che è tornata nei quarti di finale di uno Slam dall’Australian Open del 2021. L’ex numero uno del mondo ha dominato negli ottavi Coco Gauff, numero tre del seeding, vincendo con un perentorio 6-3 6-2. Dopo alcune stagioni davvero complicata, con tanti problemi fisici e non solo, finalmente la tennista giapponese ha ritrovato il sorriso e sembra essere tornata quella giocatrice capace di vincere quattro Slam in carriera, compresi i due titoli a New York nel 2018 e 2020.

Una partita con Gauff vissuta con grande tranquillità e serenità dalla giapponese. “Quello che voglio portarmi da questo torneo è solo la voglia di divertirmi. Al primo turno ero troppo nervosa per sorridere e, anche contro Kasatkina, non mi ero goduta nulla. Stavolta volevo solo essere tranquilla. Gauff è una delle migliori del mondo e sinceramente mi diverto di più quando affronto giocatrici così forti”.

Osaka ha parlato anche dei suoi ricordi da bambina, di quando sognava di giocare agli US Open: “Da piccola guardavo la TV sognando di giocare qui. Essere sul centrale, non importa a che punto della mia carriera, è sempre un onore. Giocare un match così atteso è divertente, sono questi i momenti per cui vale la pena fare tennis”.

Soprattutto la giapponese ha allontanato completamente le voci di un possibile ritiro: “Smettere di giocare sarebbe spaventoso. Faccio questo sport da quando ho tre anni, per me è come respirare. Non saprei cos’altro fare. Sono grata di essere qui e l’idea di appendere la racchetta al chiodo non mi è mai passata per la mente”.