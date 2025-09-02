Seguici su
Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scrivono la storia agli US Open 2025: per la prima volta ci sarà un quarto di finale Slam al maschile tutto azzurro a New York! Non perderti la nostra diretta alle 10:30 su TennisMania, sul canale YouTube di OA Sport: analisi e commenti su questo derby intrigante!

