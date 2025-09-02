A che ora Sinner-Musetti, US Open 2025: orario, tv, programma in chiaro, streaming

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno nei quarti di finale degli US Open, ultimo Slam della stagione tennistica che si sta disputando sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il derby italiano si preannuncia rovente, appassionante e altamente interessante, con in palio la qualificazione alla semifinale da giocare contro chi la spunterà nel confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Alex de Minaur.

L’appuntamento è per giovedì 4 settembre, secondo match a partire dalle ore 01.00 italiane all’Arthur Ashe Stadium: ad aprire le danze sarà l’incontro tra la giapponese Naomi Osaka e la ceca Karolina Muchova, poi toccherà ai nostri particolari, che dunque giocheranno sotto la luce artificiale nel cuore della notte italiana. Il numero 1 del mondo ha spazzato via il kazako Alexander Bublik dopo aver riscontrato qualche difficoltà con il canadese Denis Shapovalov, mentre il numero 10 del ranking ATP ha prevalso sullo spagnolo Jaume Munar dopo il successo ottenuto nel derby con Flavio Cobolli.

I due azzurri si sono fronteggiati due volte sul circuito maggiore e in entrambe le occasioni ha prevalso Jannik Sinner: 7-5, 6-2 agli ottavi di finale di Anversa nel 2021 e 6-2, 6-2 ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2023. Due anni fa era previsto un incrocio ai quarti di finale del Barcellona, ma l’altoatesino si ritirò dal torneo. Ricordiamo che l’altoatesino è obbligato a giocare un turno in più di Carlos Alcaraz o a vincere il torneo per restare numero 1 del mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Musetti, quarto di finale degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-MUSETTI, OTTAVI DI FINALE US OPEN

Giovedì 4 settembre

Secondo match dalle ore 01.00 Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti

In precedenza, a partire dalle ore 01.00 all’Arthur Ashe Stadium, si giocherà Osaka-Muchova. Al termine toccherà a Sinner e Musetti.

PROGRAMMA SINNER-MUSETTI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; SuperTennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTennix, per gli abbonati; supertennis.tv, gratis.

Diretta testuale: OA Sport