Su che canale vedere in tv Sinner-Musetti, US Open 2025: orario e diretta in chiaro

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno nei quarti di finale agli US Open 2025 di tennis: il numero 1 del mondo ed il numero 10 del seeding si sfideranno nella notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre.

Il derby italiano sarà il quarto ed ultimo incontro in programma sull’Arthur Ashe Stadium: nella sessione pomeridiana, dalle ore 17.00 italiane, si giocheranno Auger Aliassime-De Minaur ed Anisimova-Swiatek, mentre la sessione serale, che scatterà all’1.00 di notte, prevede Muchova-Osaka prima di Sinner-Musetti.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su in chiaro su SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Mercoledì 3 settembre – Quarti di finale

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17.30 italiane

Felix Auger-Aliassime (Canada, 25) – Alez de Minaur (Australia, 8)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Amanda Anisimova (Stati Uniti, 8) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

Non prima dell’1.00 ora italiana di giovedì 4 settembre

Karolina Muchova (Cechia, 11) – Naomi Osaka (Giappone, 23)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Lorenzo Musetti (Italia, 10)

