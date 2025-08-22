Sport in tv oggi (venerdì 22 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 22 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di volley femminile. Inizia l’avventura delle campionesse olimpiche guidate da Julio Velasco, che faranno il loro esordio contro la Slovacchia. Rimanendo in tema di rassegna iridata assisteremo anche alla competizione iridata della canoa velocità di scena all’Idroscalo di Milano e alla competizione di ginnastica ritmica dove Sofia Raffaeli insegue una medaglia nell’all-around.

In tutto questo, da seguire con attenzione la tappa di Diamond League di atletica leggera a Bruxelles. Pernici, Tecuceanu e Zenoni gli azzurri osservati speciali. Si comincia col week end del 14° appuntamento del Motomondiale in Ungheria, proseguono i Mondiali giovanili di nuoto a Otopeni (Romania) e si conclude il Torneo dell’Acropolis di basket con l’Italia che giocherà contro i padroni di casa della Grecia in quello che è un antipasto degli Europei 2025. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 22 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 22 agosto

08.00 Canoa, Mondiali 2025: sessione mattutina – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

08.30 Nuoto, Mondiali juniores 2025: quarta giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

08.30 MotoE, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Ciclismo su pista, Mondiali U23/junior 2025: terza giornata (sessione diurna) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 MotoGP, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.06 Ciclismo, Giro di Germania 2025: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15.00 su Discovery+.

13.00 Ciclismo, Tour du Limousin: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.10 su Discovery+.

13.03 Ciclismo, Renewi Tour 2025: terza tappa – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+.

13.15 Moto3, GP Ungheria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Canoa, Mondiali 2025: sessione pomeridiana – Diretta tv dalle 14.00 fino alle 15.20 su Rai 2 HD, dalle 15.20 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

14.00 Golf, Tour Championship 2025: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

14.05 Moto2, GP Ungheria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Equitazione, Global Champions League a Valkenswaard (Paesi Bassi): salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

15.30 Volley femminile, Mondiali 2025: Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV.

15.00 MotoGP, GP Ungheria 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 MotoE, GP Ungheria 2025: qualifiche – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Nuoto, Mondiali juniores 2025: quarta giornata (sessione serale) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Eurovision Sport.

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2025: turno conclusivo uomini – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Passaro vs Rocha 2° match e inizio non prima delle 19.00 italiane)

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open 2025: turno conclusivo donne – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Stefanini vs Inoue 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

18.00 Ciclismo su pista, Mondiali U23/junior 2025: terza giornata (sessione serale) – Diretta streaming dalle 17.45 sul canale Youtube Libema Profcycling.

18.30 Atletica, Diamond League 2025 a Bruxelles (Belgio) – Diretta tv dalle 20.00 su Rai 3 HD e su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Torneo Acropolis 2025: Italia vs Grecia – Diretta tv su Sky Sport Basket (209); in streaming su SkyGo, NOW e su Courtside1891.

19.30 Ginnastica ritmica, Mondiali 2025: concorso generale individuale, finale (Gruppo B) – Diretta tv dalle 19.30 alle 20.20 RaiSport HD; in streaming dalle 19.30 su RaiPlay Sport 2.

20.30 Calcio, Serie B: Pescara vs Cesena – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayern Monaco vs Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio femminile, Serie A Women’s Cup: Parma vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Rugby femminile, Mondiali 2025: Inghilterra vs USA – Diretta tv RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.45 Calcio, Ligue1: PSG vs Angers – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League: West Ham vs Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Livorno vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Sambenedettese vs Bra – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Perugia vs Guidonia – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Arezzo vs Forlì – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Serie C: Pineto vs Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.30 Calcio, laLiga: Betis vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.

22.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2025: concorso generale individuale, finale (Gruppo A) – Diretta tv dalle 22.00 su Rai3 HD; in streaming su RaiPlay Sport 2.

22.00 Tennis, ATP Winston-Salem 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 00.30 e su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

23.30 Tennis, WTA Cleveland 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

01.00 Tennis, WTA Monterrey 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport Uno (201) dalle 03.30, Sky Sport Tennis (203) dalle 02.30, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.