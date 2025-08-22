LIVE Italia-Grecia, Torneo Acropolis 2025 in DIRETTA: antipasto di Europei per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Grecia, Torneo dell’Acropolis 2025 di basket! Gli azzurri sostengono l’ultimo test prima degli Europei che scatteranno tra meno di una settimana, dove debutteranno proprio contro la Nazionale greca a Limassol (Cipro).

La rappresentativa del Belpaese è già scesa in campo nel un torneo storico disputato sempre in preparazione ad una rassegna FIBA come l’Europeo oppure il Mondiale, con Melli e compagni che hanno sfidato ieri la Lettonia alcuni giorni dopo il test di Trieste uscendo sconfitti per 83-68 (17 punti di Matteo Spagnolo e 14 di ‘Momo’ Diouf). Fari puntati su Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo, con Danilo Gallinari e Darius Thompson che stanno cercando di inserirsi nei meccanismi in vista della rassegna continentale.

Dall’altra parte la Grecia della stella NBA Giannis Antetokounmpo, che vorrà sicuramente fare bene dopo le uscite poco felici a Parigi 2024 oppure ai Mondiali 2023. A guidare in panchina la rappresentativa ellenica un altro fuoriclasse del calibro di Vassilis Spanoulis, ex Olympiacos Pireo e ora coach anche dell’AS Monaco, che proverà a portare la squadra greca il più lontano possibile nell’Europeo alle porte.

Inizio del match previsto questa sera alle 19:00 ora italiana – le 20:00 ora locale – nello splendido impianto dell’OAKA di Atene (Grecia). Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e Courtside1891. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Grecia!