LIVE MotoGP, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: curiosità per una pista tutta da scoprire

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Balaton Park, i piloti e le scuderie lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista di qualifiche, Sprint e della gara domenicale.

Dopo un’assenza di 33 anni si torna a correre in terra magiara. In questa circostanza su una pista realizzata sulle rive del Lago Balaton. In Ungheria si disputò lo storico TT alle porte di Budapest tra il 1924 e il 1931, ma è solo nel 1990 che il GP all’Hungaroring ospitò la Premier Class (sole due edizioni – 1990 e 1992). Un debutto a tutti gli effetti per i centauri della top-class.

Si torna a girare dopo quanto accaduto ad Austria, dove lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) ha ottenuto la nona vittoria della stagione, la sesta consecutiva. L’asso iberico tornerà in sella alla Desmosedici GP con l’obiettivo di allungare sempre più la striscia di risultati positivi. Nonostante il test di inizio agosto in sella alla Panigale V4S proprio su questo tracciato, sono tante le incognite per un circuito all’esordio nel calendario MotoGP.

In pista per familiarizzare col layout nelle scorse settimane anche Francesco Bagnaia che si è messo alle spalle un week end complicato a Spielberg. Dopo le buone sensazioni nelle prove, Pecco non è riuscito a concretizzare in gara e a ripetere quanto fatto nelle ultime tre edizioni. Un disastro per lui e la sua speranza sarà quella di avere feeling dalla propria GP25.

Si comincia con la prima sessione di prove libere prevista alle 10.45. Le pre-qualifiche, invece, inizieranno a partire dalle 15.00.