Italia-Slovacchia oggi in tv, Mondiali volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 22 agosto (ore 15.30) si gioca Italia-Slovacchia, incontro valido per i Mondiali 2025 di volley femminile: le azzurre scenderanno in campo a Phuket (Thailandia) per fare il proprio debutto nella rassegna iridata, a cui si presentano con tutti i favori del pronostico. L’esordio si preannuncia particolarmente morbido per le Campionesse Olimpiche, chiamate a fronteggiare una rivale che non è accreditata di un grande potenziale tecnico e che non dovrebbe creare grattacapi.

Le ragazze del CT Julio Velasco, reduci dal trionfo in Nations League e con una striscia aperta di 29 successi consecutivi, punteranno a chiudere rapidamente la pratica e a proiettarsi al meglio verso i prossimi impegni contro Cuba (domenica, ore 12.00) e Belgio (martedì, ore 12.00), decisivi per il primato del girone e gli annunciati incroci con Germania e Polonia tra ottavi e quarti di finale. Dopo la finale persa nel 2018 contro la Serbia e il terzo posto ottenuto nel 2022, si apre un nuovo cammino che si spera possa essere trionfale.

A guidare l’Italia saranno le ormai consolidate titolari selezionate dal Guru: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro e la schiacciatrice Myriam Sylla, che dovrebbe essere affiancata di banda da Stella Nervini (Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi restano a disposizione).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovacchia, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SLOVACCHIA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Venerdì 22 agosto

Ore 15.30 Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.