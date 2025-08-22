LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli insegue una medaglia nell’all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023 che si disputano a Rio de Janeiro in Brasile. Prosegue la rassegna iridata, l’evento agonistico più importante della stagione post-olimpica che va in scena scena nella città olimpica verdeoro, per la prima volta nella storia. C’è già stato grande spettacolo e ci attendono altri emozionanti giorni di gara, dove l’Italia punta ad essere protagonista con le sue stelle dopo aver già ben figurato agli Europei e nelle varie tappe di Coppa del Mondo.

Oggi si assegna il titolo dell’all around individuale e le azzurre possono dire la loro anche in chiave medaglia. Le prime due giornate sono state dedicate alle qualificazioni delle individualiste, preludio alla finale del concorso generale individuale prevista per oggi, venerdì 22 agosto: Sofia Raffaeli e Tara Dragas sono tra le pretendenti alle medaglie, ma devono fare i conti con le altre big del panorama internazionale, in particolare la tedesca Darja Varfolomeev, la bulgara Stiliana Nikolova e l’ucraina Taiisia Onofriichuk. Al via le migliori 18 atlete delle qualificazioni e si riparte da zero. Domani, sabato 23 agosto il programma sarà riservato al concorso generale per gruppi. Domenica la grande conclusione con tutte le finali di specialità (prove non previste ai Giochi).

L’Italia punta ad essere grande protagonista: Sofia Raffaeli ha vinto due gare di Coppa del Mondo in questa stagione sul giro completo e punta a confermarsi sul podio iridato dopo il trionfo del 2022 (prima azzurra a riuscire nell’impresa), l’argento del 2023 e il bronzo olimpico dello scorso anno ma superare le prime tre della classifica in qualifciazione non sarà facile e servirà la prova perfetta; Tara Dragas si è messa in mostra con un sigillo di specialità in Coppa del Mondo e potrebbe essere la grande outsider.

