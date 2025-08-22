A che ora la ginnastica ritmica oggi in tv: orari 22 agosto, programma, streaming, italiane in gara

Oggi venerdì agosto (a partire dalle ore 19.30) va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica: a Rio de Janeiro si assegnano le prime medaglie di questa rassegna iridata, la capitale del Brasile ospiterà la finale del concorso generale individuale a cui prenderanno parte le migliori diciotto atlete del turno di qualificazione. Si gareggerà sul giro completo, dunque tutte le atlete si cimenteranno sui quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette, nastro.

L’Italia vuole sognare in grande con Sofia Raffaeli (già oro nel 2022 e argento nel 2023, prima del bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024) e Tara Dragas (grande outsider della vigilia), che si trovano nel gruppo B riservato alle migliori nove del turno preliminare: l’appuntamento con le azzurre è alle ore 22.00, quando scenderanno in pedana anche le altre big in lotta per il podio, ovvero l’ucraina Taisiia Onofriichuk, la bulgara Stiliana Nikolova, la tedesca Darja Varfolomeev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (venerdì 22 agosto) ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.30 alle ore 20.20 e su Rai 3 dalle ore 22.00; in diretta streaming su Rai Play Sport 2 dalle ore 19.30; in diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Venerdì 22 agosto

19.30-21.40 Concorso generale individuale, finale: gruppo B (dalla 10ma alla 18ma delle qualifiche)

22.00-00.10 Concorso generale individuale, finale: gruppo A (dalla prima alla nona delle qualifiche)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.30 alle ore 20.20 e su Rai 3 dalle ore 22.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 dalle ore 19.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA RITMICA

22.00-00.10 Concorso generale individuale, finale: gruppo A (dalla prima alla nona delle qualifiche): Sofia Raffaeli, Tara Dragas