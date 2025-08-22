Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley femminile 2025: orari partite 22 agosto, programma, streaming

Il Mondiale di volley femminile 2025 prende il via oggi in Thailandia. Dopo tre anni dall’ultima edizione, la rassegna iridata si apre con una giornata inaugurale ricca di partite, distribuite tra Bangkok, Chiang Mai, Phuket e Nakhon Ratchasima. L’attesa è altissima: in campo non ci sono solo le grandi favorite ma anche nazionali emergenti pronte a sorprendere. Per alcune sarà l’occasione di confermare la propria tradizione vincente, per altre la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi del mondo. Già dalle prime ore il Mondiale offrirà un assaggio del livello tecnico e dell’intensità che accompagneranno tutta la manifestazione.

Tra i debutti più attesi spicca quello del Brasile, ancora una volta accreditato come squadra da battere, trascinato dalla leadership di Gabi Guimarães e dalla potenza di Rosamaria. Riflettori puntati anche sugli Stati Uniti, in piena fase di ricambio generazionale ma sempre pericolosi, con la solidità di Chiaka Ogbogu e l’esperienza della regista Jordyn Poulter. In Europa, invece, occhi sull’Olanda e sulla Svezia: le olandesi possono contare su attaccanti di spessore come Nika Daalderop, mentre le scandinave si affidano al carisma di Isabelle Haak, capace da sola di cambiare l’inerzia di un incontro.

Non mancherà lo spettacolo della Francia, squadra in crescita che punta sulla solidità del proprio muro e sull’attacco di Lucille Gicquel, così come il fascino delle outsider come il Belgio di Britt Herbots e una Cuba giovane e talentuosa. Grande attesa anche per la Thailandia, che chiuderà la giornata davanti al proprio pubblico: guidata dalla palleggiatrice Pornpun Guedpard e dalle schiacciatrici Ajcharaporn Kongyot e Chatchu-On Moksri, la nazionale di casa proverà a sfruttare il calore dell’arena per partire con il piede giusto. Tra tradizione e nuove ambizioni, il Mondiale comincia subito a ritmo altissimo: sette sfide nella prima giornata che offriranno un primo, significativo segnale su quali squadre potranno recitare da protagoniste nel lungo cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di venerdì 22 agosto ai Mondiali 2025 di volley femminile. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e, a pagamento, su VBTV e su Dazn, OASport seguirà il match con la diretta scritta azione per azione.

Programma venerdì 22 agosto

11.00 Porto Rico vs Francia (Pool C, a Chiang Mai) diretta streaming VBTV

11.00 Cechia vs Argentina (Pool D, a Nakhon Ratchasima) diretta streaming VBTV

12.00 Olanda vs Svezia (Pool A, a Bangkok) diretta streaming VBTV

12.00 Belgio vs Cuba (Pool B, a Phuket) diretta streaming VBTV

14.30 Brasile vs Grecia (Pool C, a Chiang Mai) diretta streaming VBTV

14.30 USA vs Slovenia (Pool D, a Nakhon Ratchasima) diretta streaming VBTV

15.30 Thailandia vs Egitto (Pool A, a Bangkok) diretta streaming VBTV

15.30 Italia vs Slovacchia (Pool B, a Phuket) diretta Tv su Raidue, diretta streaming in chiaro su Rai Play, diretta streaming su VBTV e Dazn