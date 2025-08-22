LIVE Canoa velocità, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegnano le prime medaglie all’Idroscalo di Milano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa 2025. La rassegna internazionale dedicata alle migliori imbarcazioni del mondo è in corso di svolgimento nel paese nostrano, precisamente in quel dell’Idroscalo di Milano. Primi due giorni in cui sono andate in scena le batterie e le semifinali delle varie specialità, quest’oggi la musica cambia, si assegnano infatti le prime medaglie.

Nel mattino si disputeranno nuove batterie e semifinali, da seguire con particolare attenzione il K1 1000 maschile, il K1 500 femminile e il C4 500 maschile, presenti vari italiani. La sessione pomeridiana che scatterà alle 14:00 offrirà a tutti gli amanti dello sport della pagaia i primi atti conclusivi della competizione, con le finali A che prenderanno il via alle 15:00.

Mattia Alfonsi può dire la sua nel C1 500 (ore 15.04), tuttavia la concorrenza è alta, il campione in carica Zakhar Petrov parte favorito.

A seguire il K4 500 maschile (ore 15.11). L’equipaggio azzurro composto da Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato presenta ambizioni da podio in virtù del terzo crono complessivo delle semifinali.

15.32 l’orario fissato per l’inizio della gara di Giada Rossetti, giovane azzurra che sarà impegnata nell’arduo K1 1000. Andrea Domenico Di Liberto ha ben figurato nel K1 200, aggiudicandosi la seconda semifinale e giungendo nei migliori nove con il terzo tempo totale (ore 15.46). Spazio alla paracanoa nelle ultime due finali del programma, con il VL1 maschile (ore 15.52) e femminile (ore 15.58), già sicura la presenza di Viktoryia Pistis Shablova, da attendere l’esito di Alessio Bedin nella semifinale della mattinata.

K4 500 femminile, C2 500 femminile e C1 200 maschile gli altri epiloghi a cui assisteremo, nessun italiano qualificato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della terza giornata dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa 2025. Come citato in precedenza, la sessione pomeridiana inizierà alle 14:00, aggiornamenti della cronaca a partire dalle 15:00. Buon divertimento, vi aspettiamo!