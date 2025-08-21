LIVE Italia-Slovacchia, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: comincia l’avventura delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida delle azzurre nel girone B del Campionato Mondiale di volley femminile di Thailandia 2025: di fronte a Phuket Italia e Slovacchia. L’Italia è pronta a cominciare il suo cammino al Mondiale di volley 2025 in Thailandia con una sfida che, almeno sulla carta, sembra ampiamente alla sua portata. Le azzurre di Julio Velasco, reduci dal trionfo olimpico e da due edizioni consecutive vinte in Volleyball Nations League, puntano a prolungare la propria striscia di successi: contro la Slovacchia potrebbe arrivare la 30ª vittoria consecutiva. Le avversarie, al debutto assoluto in una rassegna iridata, hanno già scritto la storia centrando la qualificazione e ora proveranno a misurarsi con una delle grandi potenze mondiali.

Per l’Italia il match rappresenta anche un’occasione per prendere ritmo e confidenza con la nuova struttura di squadra. L’infortunio di Alice Degradi, rimediato nella finale di VNL, ha costretto Velasco a ridisegnare la diagonale di posto quattro accanto a Myriam Sylla, aprendo le porte a Gaia Giovannini o Stella Nervini. Una scelta che conferma la linea del CT, deciso a non disputare test amichevoli tra la Nations League e il Mondiale: saranno infatti le prime partite del girone, meno insidiose sulla carta, a diventare banco di prova per affinare automatismi e consolidare il sestetto titolare in vista degli scontri a eliminazione diretta.

La Slovacchia, affidata al tecnico Michal Masek, ha alle spalle una discreta esperienza europea: dal 2003 ha preso parte a sei Europei, ottenendo come miglior piazzamento il decimo posto nel 2023, e vanta due podi in Golden League (argento 2016 e bronzo 2017). Nei precedenti con l’Italia il bilancio è netto: 3-0 per le azzurre nel 2019 e 3-1 nel 2021. Il gruppo slovacco si affida in regia a Barbora Koseková, già vista a Trento nel 2019/20 e ora in Ungheria al MHB Békéscsaba, e alla giovane Anna Kohútová, reduce da una stagione in Romania. L’opposta è Karin Šunderlíková, lo scorso anno a Béziers e destinata al Vasas Budapest.

In banda spicca il nome di Karin Palgutová, classe 1993, lunga esperienza in Francia e attualmente protagonista nella lega professionistica statunitense con le Houston LOVB. Con lei Zuzana Šepeľová, in arrivo al Levallois Paris Saint-Cloud, Karolína Fričová, passata al Les Burdis Bordeaux, Lucia Herdová (nuova giocatrice del Linz-Steg in Austria) e Simona Jelínková, dal Dukla Liberec.

Al centro spazio a Tereza Hrušecká, appena approdata alla Dinamo Bucarest, Nina Wienand-Herelová, da due stagioni a Wiesbaden, Ema Smiešková dello Slovan Bratislava ed Emma Erteltová, in arrivo all’Aguere La Laguna in Spagna. La linea dei liberi è affidata a Ema Magdinová, in arrivo al VK Královo Pole, e a Skarleta Jančová dello Slovan Bratislava.

prima sfida delle azzurre nel girone B del Campionato Mondiale di volley femminile di Thailandia 2025: di fronte a Phuket Italia e Slovacchia, si parte alle ore 15.30!