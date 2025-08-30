Sport in tv oggi (sabato 30 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 30 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Agli US Open va in scena il terzo turno: Jannik Sinner sarà impegnato sul cemento di Flushing Meadows a New York contro il canadese Denis Shapovalov, mentre Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli daranno vita a un derby che si preannuncia particolarmente avvincente. L’Italia affronterà la Germania agli ottavi di finale dei Mondiali di volley femminile: le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico per meritarsi il quarto contro la vincente di Belgio-Polonia.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP d’Olanda per la F1: Charles Leclerc riuscirà a impensierire le McLaren nella caccia alla pole-position? L’Italia scenderà in campo a Limassol per incrociare la Georgia nel secondo incontro degli Europei di basket: serve una pronta reazione dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro la Grecia. Alla Vuelta di Spagna torneranno in scena i velocisti dopo alcune frazioni impegnative tra cronometro a squadre e montagne.

Da non perdere anche gli altri incontri degli Europei di basket e dei Mondiali di volley femminile, mentre in serata l’Italia incrocerà la Germania in un’amichevole di volley maschile a Torino. Proseguono i Mondiali di badminton e di pentathlon, spazio alle World Series di mountain bike, ai Mondiali di rugby femminile, alla Coppa del Mondo di canoa slalom, da seguire anche le Supercoppe Italiane di pallamano. Piatto sontuoso per il calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 30 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 30 agosto

08.00 GOLF (DP World Tour) – Omega European Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

09.00 BADMINTON – Mondiali (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 JUDO – Mondiali cadetti (diretta streaming su Judo Tv)

10.45 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile/femminile, batterie (diretta streaming sul canale ICF Canoe Planet)

10.50 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downill juniores femminile (diretta streaming su Discovery+)

11.00 VOLLEY (Mondiali U21, semifinale) – Iran-USA (diretta streaming su VBTV, canale YouTube di Volleyball World)

11.15 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downill juniores maschile (diretta streaming su Discovery+)

11.30 F1 – GP Olanda, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, ottavi di finale) – Italia-Germania (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN)

12.10 CICLISMO FEMMINILE – Classic Lorient Agglomération (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

12.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downill elite femminile (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 BASKET (Europei) – Lituania-Germania (diretta streaming su DAZN)

13.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downill elite maschile (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Canada-Galles (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

13.00 PENTATHLON (Mondiali) – Finale maschile (diretta streaming su UIPM Tv)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Fulham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 SNOOKER – Wuhai Open, finale (diretta streaming su Discovery+)

13.35 RALLY – Rally del Paraguay, sette prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 12.30 alle ore 13.25; diretta streaming integrale su DAZN; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 12.30 alle ore 13.25)

13.45 BASKET (Europei) – Cechia-Estonia (diretta streaming su DAZN)

13.50 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ottava tappa: Monzon Templario-Saragozza (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 BASKET (Europei) – Islanda-Belgio (diretta streaming su DAZN)

14.00 BASKET (Europei) – Italia-Georgia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Basket; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 VOLLEY (Mondiali U21, semifinale) – Italia-Cechia (diretta streaming su VBTV, canale YouTube di Volleyball World)

14.05 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile/femminile, finali (diretta streaming sul canale ICF Canoe Planet)

15.00 F1 – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, ottavi di finale) – Polonia-Belgio (diretta streaming su VBTV, DAZN)

15.30 BASKET (Europei) – Gran Bretagna-Svezia (diretta streaming su DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Hoffenheim-Eintracht Francoforte, Lipsia-Heidenheim, Stoccarda-Borussia Moenchengladbach (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Scozia-Fiji (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Burnley (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Sunderland-Brentford, Wolverhampton-Everton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Volendam-Ajax (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

17.00 TENNIS – US Open, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Sky Sport 252-253, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Musetti–Cobolli (ore 17.00), Sinner-Shapovalov (secondo match dalle ore 17.30)

17.00 VOLLEY (amichevole) – Olanda-Turchia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

17.00 BASKET (Europei) – Francia-Slovenia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 BASKET (Europei) – Lettonia-Serbia (diretta streaming su DAZN)

17.00 PENTATHLON (Mondiali) – Finale femminile (diretta streaming su UIPM Tv)

17.15 BASKET (Europei) – Cipro-Grecia (diretta streaming su DAZN)

18.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Inghilterra-Samoa (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

18.00 CALCIO (Serie C) – Renate-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-Lecco (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Bra-Perugia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Torres (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie C) – Cavese-Catania (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – Salerno-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Augsburg-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie A) – Bologna-Como (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Parma-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Venezia (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Pescara (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET (Europei) – Montenegro-Finlandia (diretta streaming su DAZN)

19.45 CALCIO (Clausura argentina) – San Lorenzo-Huracan (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 CALCIO (Saudi Professional) – Al Okhdood-Al Ittihad (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Telstar (diretta streaming su Moal Tv)

20.00 PALLAMANO (Supercoppa Italiana) – Conversano-Cassano Magnago (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.15 BASKET (Europei) – Turchia-Portogallo (diretta streaming su DAZN)

20.30 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – USA-Australia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

20.30 BASKET (Europei) – Polonia-Israele (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europei) – Spagna-Bosnia Erzegovina (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (amichevole) – Italia-Germania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Pisa-Roma (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky GO, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Virtus Entella (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Livorno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Foggia-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Potenza-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C) – Trapani-Latina (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (HNL croata) – Varazdin-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Mola Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-PSG (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Porto (diretta streaming su DAZN)

22.30 ATLETICA – Maratona di Sydney (diretta streaming su Discovery+)