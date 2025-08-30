LIVE Italia-Germania, FIPAV Cup 2025 in DIRETTA: prosegue la rifinitura verso i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania, seconda giornata del FIPAV Cup Men Elite. A Torino prosegue il quadriangolare amichevole in preparazione dei Mondiali di volley maschile in programma dal 12 al 28 settembre nelle Filippine.

Dopo l’esordio vittorioso contro la Turchia l’Italia torna in campo contro la Germania per un altro test verso i Mondiali. Incontro importante per il CT Fefè De Giorgi per capire le condizioni della propria formazione e sciogliere i dubbi verso la rassegna iridata: nelle ultime ore l’Italia ha dovuto affrontare il forfait di Daniele Lavia, che salterà la spedizione nelle Filippine e l’inizio della nuova stagione. A Torino gli azzurri dovranno fare a meno anche di Giovanni Gargiulo e Yuri Romanò: spazio quindi a qualche seconda linea che potrà sfruttare quest’evento per strappare una casacca per il Mondiale.

Nella giornata di ieri la Germania ha inaugurato questo quadriangolare con una netta vittoria contro l’Olanda (25-17, 25-20, 25-12). La formazione tedesca è stata trascinata dal suo opposto Filip John e dallo schiacciatore Tobias Brand, entrambi autori di 13 punti. I teutonici saranno un test di alto livello per gli italiani come già dimostrato nella VNL: la Germania ha portato al quinto set l’Italia nel corso della prima settimana dell’edizione 2025, con gli azzurri vittoriosi al tie-break.

La sfida tra Italia e Germania è in programma alle 20.30 dopo Olanda-Turchia, match che inizierà alle 17. Qui su OA sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!