LIVE Musetti-Cobolli, US Open 2025 in DIRETTA: il derby vale gli ottavi…e forse qualcosa in più!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo derby azzurro che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo MUSETTI a giocarsi un posto in ottavi di finale agli US Open 2025.

Sarà una maratona, questo è poco ma sicuro. Se il pronostico è molto in bilico, con il toscano che partirebbe favorito vista la classifica ma che sul cemento ha sicuramente qualcosa in meno rispetto alle altre superfici, quantomeno al momento. Il romano invece si trova meglio, e potrà dimostrare di valere ormai il livello di un giocatore ormai stabilmente in top 10 come il carrarino.

La cosa certa, dicevamo, è che si andrà per le lunghe. Difficile che uno dei due ‘non giochi la partita’ psicologicamente, come si dice in gergo tennistico quando si entra in campo bloccati dalla tensione e si finisce col lasciare scivolare via il match troppo velocemente. Sarà una battaglia fisica e mentale con Musetti che cercherà di mettere in pratica i suoi punti forti come il passante e lo slice mentre Cobolli dovrà essere bravo a giocare in maniera aggressiva e con i giusti tempi in avanti, pena subire vagonate dei passanti del Mago.

Si gioca per un posto negli ultimi 16 giocatori del torneo, ma al prossimo turno ci sarebbe poi il vincente della partita tra Jaume Munar e Zizou Bergs. Occhio a sottovalutare soprattutto lo spagnolo, ma sicuramente non si tratta di Jack Draper, semifinalista in carica che si è ritirato ieri senza neanche scendere in campo. La tensione dovuta all’enorme occasione, dunque, sarà ancora più da derby! Entrambi vanno a caccia del primo ottavo agli US Open!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’atteso Derby azzurro di 3° turno che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo MUSETTI sfidarsi come primo match dalle 17 sul prestigioso Louis Armstrong Stadium. Vi aspettiamo! Sarà battaglia pura!