Dove vedere in tv Italia-Georgia, Europei basket 2025: orario, programma, streaming

Dopo le rispettive partite d’esordio contro Grecia e Spagna, Italia e Georgia sono destinate a ritrovarsi sabato nella seconda partita del girone C degli Europei, di scena a Limassol, Cipro. Sarà una delle sfide più importanti sia per l’una che per l’altra squadra.

La situazione, del resto, è abbastanza chiara: gli azzurri e i georgiani competono direttamente per la seconda posizione in questo raggruppamento. Ed è anche una sfida che ha molto di italiano anche in Georgia, visto che Toko Shengelia è stato della Virtus Bologna fino alla fine dell’ultima stagione e Sandro Mamukelashvili si fa chiamare, appunto, Sandro perché lo è fin dai tempi della Stella Azzurra a Roma.

Il confronto tra Italia e Georgia vedrà la palla a due alzarsi sabato alle ore 14:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su in chiaro su Rai2, nonché su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-GEORGIA, EUROPEI BASKET 2025

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Italia-Georgia – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-GEORGIA, EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport