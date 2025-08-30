LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena le ruote veloci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa della Vuelta a España 2025. L’ultimo Grande Giro della stagione entra nel vivo, oggi giornata dedita alle ruote veloci, gli scalatori ne approfitteranno per ricaricare il serbatoio in vista dei prossimi appuntamenti.

La settima tappa andata in scena ieri ha visto il trionfo in solitaria di Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), abile a piantare sul posto gli avversari sull’ultimo GPM. L’iberico ha guadagnato 2’40” sul gruppo degli uomini di classifica, portandosi a 7’28” dal leader Torstein Træen (Bahrain – Victorius) e a 4’55” dal favorito per la vittoria Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Per l’Italia, in risalto Manuel Frigo, giunto secondo all’arrivo di Cerler; un declino inspiegabile invece quello di Antonio Tiberi, 67° ieri e ormai fuori classifica a 15’47”. Speranze azzurre riposte in Giulio Ciccone, quarto nella generale a 2’42” dalla Maglia Roja.

Il percorso odierno (Monzón Templario-Zaragoza) di 164 km si presenta privo di difficoltà altimetriche, i velocisti puri nutrono la possibilità del successo. Occhio però ad eventuali tentativi di fughe, soprattutto nella prima parte, dove il tracciato è più collinare e caratterizzato da ondulazioni. Dal km 80 incombe la pianura totale, e tale andazzo proseguirà sino al traguardo di Zaragoza.

Presente uno sprint intermedio al km 121, Peñaflor, il quale conferirà punti e secondi bonus per i primi cinque classificati. Al km 131.4 si entra nel circuito finale, il quale dovrà essere ripetuto due volte. Il secondo passaggio sulla linea d’arrivo ratificherà il vincitore della frazione, che molto probabilmente si deciderà in volata.

Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) a caccia del bis dopo la vittoria nella frazione d’apertura Torino-Reggia di Venaria › Novara. Il fiammingo ha già sfiorato il secondo sigillo a Voiron, giungendo in seconda posizione alle spalle di Ben Turner (INEOS Grenadiers), britannico che anche oggi potrà dire la sua. Il principale scoglio per Philipsen si chiama Ethan Vernon, corridore della Israel – Premier Tech che ha reso la vita difficile al belga nella prima tappa, piazzandosi secondo.

Fari puntati anche su Mads Pedersen, dominatore delle volate del 2025 che non è ancora riuscito ad imporsi alla Vuelta a España 2025. C’è un gran senso di rivalsa nel danese della Lidl – Trek.

L’Italia si affida a Elia Viviani, veterano della Lotto che legò la sua firma per ben tre volte alla Vuelta 2018.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta dell’ottava tappa della Vuelta a España 2025, Monzón Templario-Zaragoza. Cronaca integrale con aggiornamenti costanti minuto per minuto, partenza fissata alle 13:52. Buon divertimento, vi aspettiamo!