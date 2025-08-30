LIVE Italia-Georgia, Europei basket 2025 in DIRETTA: gli azzurri non possono più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del confronto tra Italia e Georgia, secondo per quanto riguarda gli Europei di basket 2025 in relazione alla Nazionale azzurra.

Per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, più ancora del confronto con la Grecia, è questo lo spartiacque tra una rassegna continentale da protagonista e il sorgere di difficoltà di un certo tipo all’interno del gruppo C. E un po’ lo stesso discorso si può fare per una Georgia che vuole capire il suo reale valore dopo aver battuto la Spagna (o quel che ne rimane allo stato attuale delle cose).

Rispetto al confronto con Giannis Antetokounmpo e compagni, l’Italia dovrà ritrovare Simone Fontecchio, mai così male in azzurro da anni all’esordio, e anche un miglior Danilo Gallinari, oltre a quel tiro da tre che è mancato sia per precisione che per eccesso di ricorso allo stesso. 13 i precedenti con la Georgia, tutti vinti, compreso quello agli Europei 2017 con stoppata finale di Datome per il 71-69.

Per la Georgia resta da capire quanto potrà dare, nel minutaggio contingentato, un Tornike Shengelia che di tutto ha fatto per esserci nonostante tutti volessero tenerlo a riposo per le prime due dopo i problemi di aritmia cardiaca riscontrati a inizio raduno. Assieme a lui, con un passato italiano anche Kamar Baldwin (Trento), Beka Burjanadze (Reggio Emilia), Giorgi Shermadini (due volte Cantù), Duda Sanadze (Pistoia) e lo stesso Sandro Mamukelashvili (giovanili a Biella).

La palla a due tra Italia e Georgia verrà alzata alle ore 14:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!