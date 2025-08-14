Sport in tv oggi (giovedì 14 agosto): orari e programma completo. Dove vedere gli eventi in streaming

Giovedì 14 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi i World Games, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con il Giro di Danimarca, il calcio femminile con la The Women’s Cup, il basket con l’amichevole tra Italia ed Argentina, e tanto altro ancora.

Proseguirà l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, che vedrà impegnato nel match valido per i quarti di finale Jannik Sinner, mentre nel WTA 1000 scenderanno in campo negli ottavi sia Lucia Bronzetti che Jasmine Paolini, con quest’ultima che avrà un duplice impegno, dovendo giocare anche i quarti di doppio in coppia con Sara Errani.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 14 agosto

02.00 World Games, nona giornata – The World Games Live

15.15 Ciclismo, Giro di Danimarca: terza tappa – 15.45 discovery+, 16.00 Eurosport 2 HD, DAZN

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: quarti singolare e ottavi doppio (3° match alle 17.00 comunque non prima delle 21.00 Sinner-Auger Aliassime) – Sky Sport Uno (fino alle 20.00 e dall’1.00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 23.00), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: ottavi singolare e quarti doppio (1° match alle 17.00 Bronzetti-Gauff, 2° match dalle 17.00 comunque non prima delle 19.00 Paolini-Krejcikova, orario da definire dopo un congruo riposo Errani/Paolini-Stearns/Vondrousova) – Sky Sport Uno (fino alle 20.00 e dall’1.00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 23.00), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Calcio femminile, The Women’s Cup: Juventus-Como – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, amichevole: Napoli-Olympiacos – DAZN, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.00 Calcio femminile, The Women’s Cup: Inter-Atletico Madrid – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.00 Basket, amichevole: Italia-Argentina – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

