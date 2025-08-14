A che ora Sinner-Auger Aliassime, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 14 agosto, si apriranno i quarti di finale del tabellone principale del torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): l’unico azzurro impegnato quest’oggi nel settore maschile sarà il numero 1, Jannik Sinner, che sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 23.

Il match sarà il terzo di giornata sul P&G Center Court, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 21.00 italiane. Ad aprire il programma alle ore 17.00 sarà la sfida Bronzetti-Gauff, mentre il secondo incontro, previsto non prima delle ore 19.00, sarà Paolini-Krejcikova.

La sfida tra Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime, dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 23.00), Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO SINNER-AUGER ALIASSIME ATP CINCINNATI

Giovedì 14 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Lucia Bronzetti (Italia) – Coco Gauff (Stati Uniti, 2)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 7) – Barbora Krejcikova (Cechia)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Felix Auger-Aliassime (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 23.00), Sky Sport Mix

PROGRAMMA SINNER-AUGER ALIASSIME ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (fino alle 23.00), Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.