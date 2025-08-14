LIVE Paolini-Krejcikova, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: l’azzurra vuole la rivincita contro la ceca, obiettivo quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, valido per gli ottavi di finale del WTA1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio la toscana vuole la rivincita contro la ceca, ricordando la finale di Wimbledon dell’anno passato, quando appunto l’azzurra fu sconfitta in tre set e vide sfumare il sogno dei Championships.

Jasmine in cerca di sensazioni sul campo. Il 2025 è stato complicato da tutti i punti di vista. Si sapeva che non sarebbe stato semplice replicare quanto fatto nella stagione precedente e la vittoria negli Internazionali d’Italia a Roma forse era stata anche un po’ illusoria rispetto alle ambizioni che l’azzurra poteva nutrire.

Delle brutte sconfitte sono arrivate a Parigi e soprattutto nelle ultime uscite. In questo evento, Paolini sta provando a ritrovarsi e il confronto con Krejcikova è pieno di significati perché anche la stessa ceca dopo la vittoria sull’erba di Londra del 2024 non ha più ripetuto prestazioni di quel livello. Sarà interessante capire quello che accadrà quest’oggi.

La sfida in questione è la seconda sul campo centrale, preceduta dalla sfida tra Lucia Bronzetti e Coco Gauff (inizio alle ore 17.00 italiane).