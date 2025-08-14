LIVE Italia-Argentina, Amichevole basket 2025 in DIRETTA: sfida di lusso ventun anni dopo la finale di Atene 2004

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Argentina, amichevole di basket 2025! Ultimo test per gli azzurri nel Belpaese prima di volare ad Atene (Grecia) per il tradizionale torneo dell’Acropolis, sulla strada verso l’Europeo che scatterà a fine mese.

Tre sono i match sostenuti finora dai ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco con altrettante vittorie, fornendo soprattutto prestazioni positive contro squadre decisamente coriacee come l’Islanda e soprattutto la Lettonia di Luca Banchi. Il coach giuliano potrà contare anche su Darius Thompson per la partita odierna, mentre si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni anche Danilo Gallinari fresco vincitore del titolo a Porto Rico.

Dall’altra parte l’Argentina che ritrova gli azzurri dopo ben ventun anni dalla finale del torneo olimpico di Atene 2004 dove i sudamericani trionfarono grazie alla ‘Generacion Dorada’ di cui facevano parte fuoriclasse del calibro di Manu Ginobili, Luis Scola e Carlos Delfino (il playmaker ex Fortitudo Bologna e Detroit Pistons sta ancora giocando, in Serie A2 a Cento). Possibili pericoli dalla guardia Marcos (Barcellona) e dal playmaker José Vildoza in forza al Girona in un roster che sta cercando di ritrovare i fasti degli anni migliori.

Inizio del match previsto al PalaDozza di Bologna completamente sold out questa sera alle ore 20:00, con diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201) e di Sky Sport Basket (canale 209). La diretta streaming sarà invece disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Italia-Argentina!