LIVE Errani/Paolini-Stearns/Vondrousova, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche puntano alle semifinali sul cemento dell’Ohio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di doppio femminile tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Peyton Stearns/Marketa Vondrousova, valido per i quarti di finale del WTA1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, le campionesse olimpiche vogliono proseguire nel percorso per acquisire sempre più certezze su una superficie così rapida.

Il raggiungimento dei quarti di finale è stato particolare per le azzurre. Nell’ultima nottata italiana, infatti, le due azzurre avrebbero dovuto giocare contro la coppia formata dalla danese Clara Tauson e dalla polacca Magda Linette, entrambe impegnate alcune ore prima in singolare. A quanto pare, le fatiche di Tauson sono stati tali da portare al forfait, spalancando le porte del turno citato alle due italiane.

La partita, in questione, si presenta complicata per le caratteristiche dell’americana e della ceca, visto il loro tennis potente coi colpi al rimbalzo e con soluzioni dirette al servizio. Vedremo se Jasmine e Sara sapranno disinnescare le trame delle rivali con il loro modo di stare in campo. Il riferimento è in particolare alla sagacia tattica di Errani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di doppio femminile tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Peyton Stearns/Marketa Vondrousova, valido per i quarti di finale del WTA1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la quinta e ultima in programma sul Grandstand, il cui primo match è previsto alle 17.00 italiane. Ci sarà da attendere. Buon divertimento!